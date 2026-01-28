Более полумиллиона россиян и компаний воспользовались лесной амнистией

Лесная амнистия, которая работала с 2018 года, заканчивается в этом году. За это время порядка 540 тыс. граждан и организаций "смогли корректно поставить свою собственность в кадастр", сообщил глава Рослесхоза Иван Советников в Совете Федерации.

По его словам, за то же время государство отсудило у нелегально занявших лесные участки субъектов более 600 тыс. гектаров.

Советников сообщил, что отказываться от системы амнистии было бы неправильно, поэтому ее элементы были введены в процедуру регистрации в кадастре.