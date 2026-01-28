Рослесхоз: Гектар леса, отданный под рекреацию, приносит государству в 100 раз больше, чем под лесозаготовку

Сейчас гектар леса, переданный под рекреационные цели, приносит государству в 100 раз больше, чем гектар, переданный под лесозаготовку, рассказал глава Рослесхоза Иван Советников в Совете Федерации.

Он согласился с тем, что необходимы изменения в законодательство, которые позволят возводить в лесных зонах некапитальные строения в рекреационных целях: беседки, веранды и т.д.

"Законодательство здесь надо очень аккуратно и постепенно корректировать. Наши граждане должны иметь возможность комфортно отдыхать в лесах", - заявил Советников.