На Урале продолжается прием работ на форум юных дарований "АртНавигатор"

На Среднем Урале продолжается прием работ на Всероссийский форум юных дарований "АртНавигатор" Благотворительного фонда "Дети России".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда, каждый год форум помогает сотням одаренных детей найти верное направление на жизненном пути и реализовать свои таланты. 22 и 23 апреля двери форума откроются для победителей конкурсного этапа этого года. Шанс попасть туда есть у всех желающих – достаточно вовремя направить в оргкомитет свои заявки и работы.

Они принимаются до 2 марта 2026 года в четырех номинациях: изобразительное искусство, эстрадный вокал, хореография, журналистика. Работы предоставляются в электронном виде. Для картин – фото, для вокальных и хореографических номеров – записи выступлений. Для журналистских материалов – тексты, либо ссылки на публикации.

Для юных журналистов и художников заданы две темы для творчества. Первая посвящена Году единства народов России, объявленному президентом страны. Предлагается в текстах и визуальных образах рассказать о национальных традициях нашей страны. Технологический прогресс, который меняет все вокруг – вторая тема для рассуждений.

"Дарить детям полное погружение в мир творчества. Возможность лучше узнать о любимом искусстве и новые инструменты, чтобы состояться в этой сфере. С радостью видим, как форум помогает достигать этих целей. Получаем самые теплые душевные отклики от его участников и благодарность за новые грани мастерства", - отметила директор фонда Юлия Нутенко.

В марте 2026 года жюри выберет лучших, а обладатели наивысших баллов рейтинга получат персональные приглашения на очную часть форума. Места победителей конкурсного этапа будут объявлены после двухдневной работы форума на торжественной церемонии закрытия и награждения.

Форум "ArtНавигатор" проводится уже в четвертый раз и ежегодно собирает более 200 детей со всей России. Для участия не требуется вступительного взноса или профессиональной подготовки.

Положение, условия участия и требования к работам можно узнать на сайте фонда "Дети России". Форма подачи заявок также опубликована на сайте фонда.