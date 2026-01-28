На Урале продолжается прием работ на форум юных дарований "АртНавигатор"

28 Января 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Народов много - семья одна 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Доктрина Трампа в действии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Благотворительный фонд &quot;Дети России&quot;

На Урале продолжается прием работ на форум юных дарований "АртНавигатор"

На Среднем Урале продолжается прием работ на Всероссийский форум юных дарований "АртНавигатор" Благотворительного фонда "Дети России".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда, каждый год форум помогает сотням одаренных детей найти верное направление на жизненном пути и реализовать свои таланты. 22 и 23 апреля двери форума откроются для победителей конкурсного этапа этого года. Шанс попасть туда есть у всех желающих – достаточно вовремя направить в оргкомитет свои заявки и работы.

Всероссийский форум юных дарований "АртНавигатор"(2026)|Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

Они принимаются до 2 марта 2026 года в четырех номинациях: изобразительное искусство, эстрадный вокал, хореография, журналистика. Работы предоставляются в электронном виде. Для картин – фото, для вокальных и хореографических номеров – записи выступлений. Для журналистских материалов – тексты, либо ссылки на публикации.

Для юных журналистов и художников заданы две темы для творчества. Первая посвящена Году единства народов России, объявленному президентом страны. Предлагается в текстах и визуальных образах рассказать о национальных традициях нашей страны. Технологический прогресс, который меняет все вокруг – вторая тема для рассуждений.

Всероссийский форум юных дарований "АртНавигатор"(2026)|Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

"Дарить детям полное погружение в мир творчества. Возможность лучше узнать о любимом искусстве и новые инструменты, чтобы состояться в этой сфере. С радостью видим, как форум помогает достигать этих целей. Получаем самые теплые душевные отклики от его участников и благодарность за новые грани мастерства", - отметила директор фонда Юлия Нутенко.

В марте 2026 года жюри выберет лучших, а обладатели наивысших баллов рейтинга получат персональные приглашения на очную часть форума. Места победителей конкурсного этапа будут объявлены после двухдневной работы форума на торжественной церемонии закрытия и награждения.

Всероссийский форум юных дарований "АртНавигатор"(2026)|Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

Форум "ArtНавигатор" проводится уже в четвертый раз и ежегодно собирает более 200 детей со всей России. Для участия не требуется вступительного взноса или профессиональной подготовки.

Положение, условия участия и требования к работам можно узнать на сайте фонда "Дети России". Форма подачи заявок также опубликована на сайте фонда.

Теги: АртНавигатор, форум, прием, номинации


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети