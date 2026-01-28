Московский Внуково предупредил о возможных задержках вылетов

Московский аэропорт Внуково предупредил пассажиров, что вылеты различных самолётов могут состояться позже.

Аэродромная служба использует в работе 68 единиц спецтехники для очистки и обработки противогололедными средствами перрона, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и мест стоянки воздушных судов. В связи с этим возможны небольшие задержки времени вылета.

При этом ни о каких массовых задержках речь не идет. Внуково работает в штатном режиме.

"Отмен рейсов по метеоусловиям в аэропорту Внуково нет. Возможно незначительное увеличение времени вылета, связанное исключительно с реализацией необходимых процедур по обеспечению безопасности полётов в зимний период. Скоплений пассажиров и очередей не зафиксировано", -сообщает пресс-служба Внуково.