Самолет Azur Air, летевший из Нячанга в Иркутск, незапланированно сел в Ханое
Самолет российской авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из Нячанга в Иркутск, совершил незапланированную посадку в Ханое.
"Посадка прошла благополучно, в штатном режиме. На борту находятся 238 пассажиров и 7 членов экипажа. Никто не пострадал", - сообщили в пресс-службе перевозчика.
Рейс ZF-2578 Нячанг - Иркутск осуществлялся на самолете Boeing 757.
"В связи с незапланированной посадкой могут потребоваться корректировки расписания авиакомпании, возможны задержки и переносы рейсов. Всем пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами", - добавили в Azur Air.
В компании не уточнили, что стало причиной незапланированной посадки.
Это уже второй за неделю такой случай с Boeing 757 авиакомпании Azur Air.
23 января самолет, летевший с Пхукета в Барнаул, благополучно приземлился в Китае. Никто не пострадал. Находясь в воздушном пространстве КНР, экипаж подал сигнал чрезвычайной ситуации на борту. Он экстренно сел в аэропорту китайского города Ланьчжоу. Ряд российских Telegram-каналов сообщил без ссылки на источник, что причиной незапланированной посадки могли быть проблемы с двигателем.