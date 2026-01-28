Самолет Azur Air, летевший из Нячанга в Иркутск, незапланированно сел в Ханое

Самолет российской авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из Нячанга в Иркутск, совершил незапланированную посадку в Ханое.

"Посадка прошла благополучно, в штатном режиме. На борту находятся 238 пассажиров и 7 членов экипажа. Никто не пострадал", - сообщили в пресс-службе перевозчика.

Рейс ZF-2578 Нячанг - Иркутск осуществлялся на самолете Boeing 757.

"В связи с незапланированной посадкой могут потребоваться корректировки расписания авиакомпании, возможны задержки и переносы рейсов. Всем пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами", - добавили в Azur Air.

В компании не уточнили, что стало причиной незапланированной посадки.

Это уже второй за неделю такой случай с Boeing 757 авиакомпании Azur Air.

23 января самолет, летевший с Пхукета в Барнаул, благополучно приземлился в Китае. Никто не пострадал. Находясь в воздушном пространстве КНР, экипаж подал сигнал чрезвычайной ситуации на борту. Он экстренно сел в аэропорту китайского города Ланьчжоу. Ряд российских Telegram-каналов сообщил без ссылки на источник, что причиной незапланированной посадки могли быть проблемы с двигателем.