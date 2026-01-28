28 Января 2026
Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

В ФСБ прокомментировали ситуацию в "Кольцово", где блогера с ребенком не пускали через границу из-за отсутствия документов

В ФСБ прокомментировали инцидент, произошедший 24 января в "Кольцово", когда семью с маленьким ребенком не пропускали через границу обратно в Россию.

Ранее блогер - мать семейства в своем Telegram-канале "Ситуация сюр" опубликовала видео, в котором со слезами на глазах рассказала о хамском отношении пограничника. Причиной стало отсутствие заграничного паспорта у ее дочери.

Напомним, что с 20 января 2026 года вступили в силу новые правила пересечения государственной границы для несовершеннолетних граждан РФ. Теперь, для выезда в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию детям до 14 лет потребуется не свидетельство о рождении, а заграничные паспорта.

Позже блогер призналась в соцсетях, что знала про новые правила, но поскольку паспорт на дочь все еще делали, она решила, что ее семья сможет "успеть проскочить", ведь вылет в Алматы был запланирован на 17 января. Но уже 24-го, по прибытии обратно в Екатеринбург, семью не пустили через границу, попросив предоставить имеющиеся документы. Проблемы начались, когда девушка спросила, сколько времени займет проверка, на что, по ее словам, сотрудник стал сразу на нее кричать и угрожать "закрыть в комнате для граждан без документов".

"У него дрожал голос, он начал орать, повернулся к моему мужу и сказал: "Мужчина, жену свою успокой". Сказал, что будем ждать столько, сколько нужно и что то, что мы имеем российское гражданство "не имеет значения". Они просто пользуются своим положением, что нас с ребенком могут не пустить. Мы в транзитной зоне находимся. Вода для ребенка почти закончилась, смеси нет", - рассказала девушка.

По ее словам, после к ним вышел другой сотрудник аэропорта и спокойно предложил достать смесь из багажа при необходимости. Блогер заявила, что будет жаловаться в прокуратуру. Свой вины она в инциденте не видит, так как, по ее словам, при прохождении паспортного контроля при вылете из Екатеринбурга, к ее документам вопросов не было, а о последствиях никто не предупреждал.

В пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Челябинской области Накануне.RU рассказали свою версию событий. По их данным, процедура прохождения пограничного контроля семьи составила всего 18 минут. При этом, часть времени, по просьбе пассажира с ребенком, потребовалась для разъяснения ему правил и порядка пересечения границы РФ несовершеннолетними россиянами.

"Изучение средств контроля свидетельствует, что сотрудники пункта пропуска Кольцово действовали правомерно и корректно. Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области рекомендует при планировании международных поездок заранее изучить порядок и правила пересечения Государственной границы РФ, предусмотренные законом РФ "Государственной границе РФ" от 01.04.1993 Nº 4730-1, ФЗ "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" от 15.08.1996 Nº 114-Ф3", - отметили в пресс-службе.

Они также предоставили видео того самого разговора блогера с пограничником, по которому можно увидеть, что последний не повышал голос на семью.

Теги: Кольцово, ФСБ, блогер, ребенок, граница, загранпаспорт


