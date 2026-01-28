Нижегородский сенатор и экс-участник группы "Любэ" отправится на СВО

Член Совета Федерации от Нижегородской области Александр Вайнберг сегодня сложил с себя досрочно полномочия сенатора и собирается отправиться на СВО.

"С самого начала специальной военной операции Александр Вайнберг активно помогал фронту, участвовал в сборе гуманитарной помощи, неоднократно выезжал "за ленточку". В этом году в связи с истечением срока его полномочий в Совете Федерации он решил не дожидаться определенной даты и уже сейчас сосредоточить свои усилия на оказании помощи бойцам СВО", - заявил по этому поводу спикер нижегородского Заксобрания Евгений Люлин (Вайнберг представлял в СФ региональный парламент – прим. ред.).

У уроженца Нижегородской (Горьковской области) Александра Вайнберга три образования: окончил Горьковское музыкальное училище (1985), Горьковский государственный педагогический институт им. М. Горького (1992) и Нижегородскую академию МВД России (2002); является кандидатом юридических наук.

В 1990‑е годы был гитаристом и певцом в группе "Любэ", затем занялся политикой: с 2006 года — депутат Законодательного собрания Нижегородской области, с 2011 года — сенатор РФ от Нижегородской области.

Входил в комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, а также в комиссию по защите государственного суверенитета.