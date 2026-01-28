В России в четыре раза вырос спрос на осиновые колья

Интерес к оккультным и эзотерическим атрибутам у россиян растет, несмотря на позицию РПЦ (резко против) и признание российским судом сатанизма экстремистской организацией.

Так, по данным исследования IT-компании АТОЛ, самыми востребованными магическими атрибутами стали обереги. "Их доля продаж в выборке составила 36%, при этом спрос на них в 2025 году вырос сразу в 2,2 раза. В среднем один оберег россияне приобретали за 498 рублей, что на 33% дешевле, чем в 2024 году. Самый большой рост спроса в категории был зафиксирован у осиновых кольев, которые приобретали в 4 раза чаще. Средний чек покупки снизился на 6% и составил 333 рубля", - цитирует ТАСС авторов исследования.

Также растет спрос на руны (+54%), а вот карты таро чуть теряют в популярности (-5%). На 101% вырос спрос на стеклянные шары, куклы вуду прибавили 63%. Растут в популярности маятники для биолокации, черные свечи, полынь стала популярнее в 2,6 раза.