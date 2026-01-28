Туристка из Китая погибла во время поездки на УАЗике по Байкалу

На Байкале, недалеко от острова Ольхон, перевернулся УАЗ "Буханка" с туристами. Погибла 75-летняя женщина, по данным СМИ, - туристка из Китая.

"Водитель внедорожника, перевозивший туристов, не справился с управлением и допустил наезд на расщелину во льду, в результате чего автомобиль опрокинулся. В салоне внедорожника находились десять туристов, 75-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия", - сообщили в региональном главке СКР.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Поездки на УАЗе по льду Байкала – популярное туристическое развлечение, которое позволяет полюбоваться самим озером и его окрестностями. Обычно такие экскурсии включают посещение труднодоступных мест, например, острова Ольхон, мыса Хобой или скалы Шаманка.

Передвижение по льду Байкала разрешено только по официальной трассе ("зимнику"), которую прокладывает и контролирует МЧС. Она отмечается вешками, дорожными знаками (с информацией о грузоподъёмности, скорости и других ограничениях) и регулярно расчищается. Выезд на лёд в других местах запрещён и опасен.

Лучшее время для поездки — февраль и первая половина марта, пока лед достаточно крепкий. Позже начинается таяние, особенно у берегов и вблизи скал, что делает передвижение рискованным.