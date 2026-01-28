28 Января 2026
Фото: Накануне.RU

ФОМС Киргизии: Мы не подали иск, а требуем разъяснений, почему семьям мигрантов в РФ отказано в ОМС

В Киргизии объяснили, что стало мотивом обращения в суд ЕАЭС из-за отказов в полисах ОМС членам семей мигрантов, трудящихся в России.

Заместитель председателя Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Киргизии Санжарбек Исаев сообщил РИА Новости, что кыргызская сторона обратилась к российским коллегам за разъяснениями, а не с иском.

Ранее стало известно, что Киргизия подала в суд ЕАЭС на Россию из-за отказов выдавать полисы ОМС членам семей трудовых мигрантов. ФОМС Кыргызстана ссылается на соглашение ЕАЭС, по которому в России полис ОМС должен выдаваться не только работающим в стране гражданам союза, но и членам их семей.

Российский закон об обязательном медстраховании предусматривает выдачу полисов трудовым мигрантам, но члены их семей не указаны как отдельная категория, если у них нет разрешения на временное проживание или вида на жительство, поэтому им отказывают в ОМС. Кыргызстан ссылается на нормы ЕАЭС о равных условиях соцобеспечения.

Теги: Киргизия, мигранты, ОМС


Ранее 27.01.2026 15:36 Мск Киргизия подала в суд ЕАЭС на Россию из-за отказов в полисах ОМС членам семей мигрантов

