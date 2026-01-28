В Иркутской области ввели административную ответственность за склонение к аборту

Заксобрание Иркутской области одобрило введение административной ответственности за склонение к аборту.

Сам закон о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности в регионе приняли еще в декабре 2025 года. Но тогда за такие действия не было предусмотрено наказание. Теперь этот пробел восполняется.

Так, для должностных лиц штраф составит 5-10 тыс. руб., для юридических – 30-50 тыс. руб.

По данным на 2025 год, штрафы за склонение к аборту действуют в 27 российских регионах. Под склонением понимается совершение действий с целью понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путём уговоров, предложений, подкупа, обмана.

Размеры штрафов различаются в зависимости от региона. В среднем для граждан они составляют от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — до 500 тыс. рублей.