Из-за реконструкции трассы "Екатеринбург - Тюмень" будет введено реверсивное движение

Водителей предупреждают о введении реверсивного движения в связи со строительством и реконструкцией Р-351 Екатеринбург - Тюмень, обход пгт. Белоярский км 14+500 - км 15+100 (путепровод). Об этом сообщает пресс-служба "Уралуправтодора".

Реверсивное движение введут на три дня:

28.01.2026 г. с 09:30 до 10:00;

28.01.2026 г. с 10:30 до 11:00;

29.01.2026 г. с 09:30 до 10:00;

29.01.2026 г. с 10:30 до 11:00;

30.01.2026 г. с 09:30 до 10:00;

30.01.2026 г. с 10:30 до 11:00.

Объехать участок в сторону Заречного можно по той же трассе Р-351 Екатеринбург - Тюмень со съездом на км 50.

Водителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. Уточнить актуальную информацию можно по телефону: 8-800-200-63-06.