Венгрия запустила петицию с призывом к ЕС отказаться от финансирования Украины

Правительство Венгрии опубликовало национальную петицию против финансирования Украины. Ранее об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан.

Орбан сказал, что Будапешт против планов Брюсселя выделить украинскому режиму 90 миллиардов евро и 800 миллиардов долларов за счет стран-членов ЕС. Это сумасшедшие деньги, которые уйдут неизвестно на что, но самое опасное - продлят военный конфликт под боком у Европы.

На бланках петиции изображен улыбающийся Зеленский с протянутой рукой, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава фракции Европарламента "Европейская народная партия" Манфред Вебер, которые, напротив, призывают давать Зеленскому еще и еще. Они показывают пальцем внутрь его ладони.

"Давайте сообщим Брюсселю: мы не будем платить! Нет финансированию *****, нет десятилетнему финансированию Украины, нет повышению коммунальных расходов!" - говорится в тексте петиции.

Венгрия, Словакия и Чехия отказались присоединиться к решению ЕС выделить Украине 90 миллиардов евро, принятому в декабре. Страны ЕС нарастят для этого свои долги, а Украине не придется возвращать деньги, если только Россия не выплатит "репарации". Будапешт категорически не хочет в этом участвовать, как и быть связанным с Украиной ни в экономическом плане через ЕС, ни в военном - через НАТО. Это нестабильное государство, с которым неизвестно что будет завтра, заявил ранее Орбан.

Петиция против финансирования Украины может быть запущена в Венгрии также как предвыборный ход. 12 апреля там пройдут парламентские выборы, которые определят, останется ли у власти Орбан. Его оппонентом считается глава оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр, выступающий за принятие Украины в ЕС. В Киеве очень рассчитывают на смену власти в Венгрии и изменение позиции страны. По опросам, это вполне вероятно.