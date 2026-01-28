В Перми будут возрождать "Руссо-Балт" по лекалам Tesla Cybertruck

Пермская компания решила возродить дореволюционный российский автобренд "Руссо-Балт". Под таким названием будет выпускаться первая модель компании – электрический фургон мощностью 200 л.с. Потенциальным покупателям уже предлагают тест-драйв. Пользователи отмечают "схожесть до степени смешения" с автомобилем Tesla Cybertruck.

"Мы - пермская производственная компания, обладающая многолетним опытом в сфере промышленного машиностроения, производства оборудования и обработки металлов - возрождаем русский автомобильный бренд Руссо-Балтъ. Мы ставим перед собой амбициозную задачу - производить современные высокотехнологичные электромобили под легендарной маркой Руссо-Балтъ. Производство полного цикла находится в городе Пермь", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании.

У фургона несущий кузов, грузоподъемность 1 тонна, управлять им можно с правами категории "B". Сейчас машина находится в процессе сертификации, "WMI получен, VIN-код присвоен", рассказал директор предприятия Виктор Некрасов каналу "Автопоток". У фургона будет передний привод, емкость батареи 115 кВт*ч, запас хода на одном полном заряде — 400 км. Кузов выполнен из нержавеющего стального проката. "Кузов сваривается вручную, без штампов. Высокая точность изготовления. У нас большой опыт в работе с нержавеющей сталью", - говорит Некрасов.

Он добавил, что компания купила права на использование названия "Руссо-Балт" в России.

Изготавливаться машины будут под заказ по цене от 6,5 млн руб., поставка первых автомобилей запланирована на январь 2027 года.