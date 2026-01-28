Лондон намерен устроить блокаду "теневого флота" России?

Представители 14 европейских стран выступили с предупреждением в адрес танкеров, относящихся к так называемому "теневому флоту" России и плавающих в Балтийском и Северном морях. Так говорится в сообщении министерства транспорта Британии.

В документе подчеркивается, что суда обязаны ходить под флагом только одного государства и иметь на борту все необходимые документы, включая страховой полис. В противном случае корабли будут считаться судами, не имеющими государственной принадлежности.

Накануне министр обороны Британии Джон Хили заявил, что страна рассматривает военные методы борьбы с "теневым флотом" России. Рассматриваются даже военные методы. А "владычица морей" разрабатывает юридические обоснования своих действий вместе со странами Северной Европы, входящими в Объединенный экспедиционный корпус.

При этом в документе содержится лишь призыв к странам предпринять меры против практики, когда суда меняют флаги, выключают транспондеры или работают без признаваемых в Европе документов, а не объявление о фактической блокаде. Под призывом подписались представители Бельгии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Швеции и Британии. Однако из подписантов указан только младший министр транспорта Британии Кейр Мазер. Что может указывать на неофициальный и провокационный характер документа, запущенного Лондоном, который выступил от имени 14 стран.