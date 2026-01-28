Российский баскетболист Дёмин повторил рекорд NBA по количеству матчей с трёхочковыми среди новичков

Российский баскетболист Егор Дёмин повторил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) по количеству матчей с трёхочковыми среди новичков лиги.

Защитник "Бруклин Нетс" забрасывал как минимум один трёхочковый бросок в 33 играх к ряду, сообщает портал sportbox.ru.

Российский спортсмен повторил рекорд для новичков NBA. Ранее аналогичного добивались Руди Фернандес и Ландри Шамет.

Отметим также, что 19-летний Дёмин в феврале примет участие в матче восходящих звёзд NBA. Он станет третьим россиянином, который сыграет в такой встрече: в 2002 и 2003 годах в мероприятии участвовал Андрей Кириленко, в 2013 году — Алексей Швед.