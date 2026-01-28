В Кушве произошла еще одна коммунальная авария

Еще одна котельная в Кушве остановлена на ремонт. Капитальный ремонт котельной "Уральская" в Кушве завершат к 30 января. Об этом в своих соцсетях заявил глава города Михаил Слепухин.

"Ведется мониторинг состояния температурного режима в жилых помещениях многоквартирных домов, подключенных к котельной "Уральская" и внутридомовых инженерных сетей", - написал градоначальник.

Он также заявил, что закрытие МАДОУ №10 не планируется, а ученики школы №10 продолжат учиться на дистанте до нормализации температурного режима и окончания ремонтных работ на котельной.

До этого местное издание "Кушвинская правда" сообщило со ссылкой на достоверные источники, что при выездной проверке ГЖИ зафиксировало несоответствии температурного режима в более 15 квартирах района - от +10 до +16 градусов. Якобы, все подтверждено актами, "подписанными государевыми людьми". При этом, что именно произошло на "Уральской", неизвестно. На утреннем совещании 27 января главный инженер МУП "ТеплоДом" заявил, что к концу недели только ожидается доставка запасных частей для ремонта котельной, после чего потребуется еще несколько дней на проведение работ.

В то же время Слепухин утверждает, что бригада уже работает и практически круглосуточно пытается восстановить нормальное теплоснабжение в домах. По вопросам перебоев с отоплением горожан просят звонить в ЕДДС по номкру: 2-41-42.

Отметим, что этой зимой жители Кушвы не впервые остаются без отопления. Вечером 20 января в Кушве вышел из строя котел на котельной "Блочная", после чего теплоснабжающей организацией работа котельной была переключена на резервный котел. Сообщалось, что в 20 многоквартирных домах и 11 домовладениях, технологически присоединенных к котельной, тепло подается с пониженными параметрами, не соответствующими нормативам. Устранить аварию удалось только 24 января. А 11 января из-за аварии на теплотрассе было прекращено отопление части жилого сектора города, где может проживать до 11 тысяч человек.