В Перми из-за крупного пожара перекрыли проезжую часть

В Перми из-за крупного пожара перекрыли проезжую часть. Горит здание на ул. Дзержинского. Как сообщили Накануне.RU в городском департаменте транспорта, в связи с перекрытием трассы задерживается движение трамвая, следующего по маршруту №3.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, что горит железобетонное здание по ул. Дзержинского. Сообщение поступило в 06.15.

По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходит горение одноэтажного складского здания. На месте работают 84 человека личного состава и 26 единиц техники.

Погибших, травмированных нет. Предварительная площадь пожара составила 1000 квадратных метров.