Трамп получит серьёзные полномочия, возглавив "Совет мира"

Стали известны подробности резолюции "Совета мира" президента США Дональда Трампа. Он получит широкие полномочия управления сектором Газа.

Трамп сможет назначать высокопоставленных представителей совета, будет обладать полномочиями утверждать резолюции и приостанавливать их действие в экстренных случаях, пишет The New York Times.

Инициированный президентом США Дональдом Трампом "Совет мира", куда он пригасил лидеров многих стран, напоминает закрытый элитарный клуб, который, возможно, по задумке Трампа должен заменить ООН.

Трамп как бизнесмен даже оценил участие в этом закрытом клубе в миллиард долларов. Плюс ситуации состоит в том, что Россия и Белоруссия приглашены в клуб, но минус – в том, что это не просто замена ООН, но и потенциальное участие России как приглашённой стороны, а не организатора.