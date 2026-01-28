Грузовые автоперевозки по РФ подорожали на 12,3%

Во втором полугодии 2025 года рынок автомобильных грузоперевозок в России, многие участники которого разорились и ушли из бизнеса, вернулся к росту спроса и цен.

Однако повышение ставок едва покрывает рост затрат, заявили представители компаний. Бизнес ожидает сложного 2026 года, когда расходы еще увеличатся, а конкуренция между перевозчиками, кэптивными парками и китайскими компаниями усилится.

Определяющим фактором станет ключевая ставка Центробанка России, но в среднем участники прогнозируют в текущем году рост спроса в 3–8% и увеличение цен на 10–20%. Основными драйверами стали повышение цен на топливо и запчасти, дефицит водителей, а также ужесточение нормативных требований.

Президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская указала, что тот факт, что в 2025 году рынок покинуло довольно много игроков, связан не только с низким спросом, но и с экспансией китайских транспортного-экспедиторских компаний, сообщает "Коммерсант".

Напомним, российские компании заложили в бизнес-планы инфляцию вдвое выше прогноза ЦБ РФ.