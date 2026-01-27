Трамп заявил о "хороших событиях" в переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о некоем прогрессе в текущих переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

"Происходят очень хорошие события", — приводят его слова РИА Новости.

От подробностей Трамп воздержался.

В Белом доме заявили, что мирный процесс находится в отличном состоянии после переговоров в Абу-Даби, при этом саму встречу там называли исторической. Напомним, 24 января в ОАЭ завершились двухдневные закрытые обсуждения безопасности с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева. Стороны затронули нерешенные вопросы мирного плана США. Российской рабочей группой руководил начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков. Новый раунд переговоров может состояться на следующей неделе.