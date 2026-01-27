Роспотребнадзор запросил данные о заболевании вирусом Коксаки у российских туристов в Таиланде

Роспотребнадзор направил официальные запросы в Министерство здравоохранения Таиланда и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) после сообщений СМИ о заболевании российских туристов вирусом Коксаки в отеле курортного города Кхао-Лак. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с информацией о том, что у нескольких отдыхающих из России появились симптомы заболевания, Роспотребнадзор запросил у таиландской стороны официальные данные по результатам расследования и оценку рисков возможного ухудшения эпидситуации. Запрос направлен в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в области санитарно-эпидемиологического благополучия.

Ранее сообщалось, что полуторагодовалый ребенок покрылся жуткой сыпью на отдыхе в Таиланде. Маленькие прыщики появились у него даже на горле. Родители уверяют, что заболеванием страдают десятки детей, находящихся в том же отеле.

По данным SHOT, изначально у ребенка, который вместе с родителями был в отеле Robinzon в курортном городе Кхао-Лак, поднялась сильная температура — до 38,7 градуса. На следующий день она выросла еще сильнее, ребенок постоянно плакал. По словам мамы, мальчика повезли в больницу, где врачи диагностировали бронхит и тонзиллит, а также назначили антибиотик. От него малышу стало хуже — температура поднялась до 39,6 градуса, а по всему телу и даже горлу, заявила женщина, пошла сыпь.

Родители мальчика говорят, что их сын не единственный, кто подхватил заболевание в отеле.