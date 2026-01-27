РПЦ выступила против легализации онлайн-казино: "Деньги будут фактически отобраны у российских семей"

В РПЦ выступили против идеи министра финансов России Антона Силуанова о легализации онлайн-казино.

"Понятно, что любое министерство финансов в любой стране ищет новые источники пополнения бюджета. Но в случае с упоминаемыми 100 млрд (если это предложение - правда) эти деньги будут фактически отобраны у российских семей, в которых есть, или появятся в результате этой сомнительной меры, игроманы. Люди, которые по своему поведению являются зависимыми или, говоря церковным языком, одержимыми. И это усугубит и без того тяжелую ситуацию с российской демографией", - написал в своем Telegram-канале зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он добавил, что позиция традиционных общин была выражена еще 20 лет назад, когда Межрелигиозный совет призвал ограничить игорный бизнес, "дав ему совершенно однозначную нравственную оценку".

"Разумеется, легальные казино и традиционные ценности никак друг с другом несочетаемы. Реальная проблема заключается в доступности нелегальных онлайн-казино, которые, я думаю, заслуживают той судьбы, которая единственно для них возможна в государстве, провозгласившем защиту традиционных ценностей целью своей политики", - заключает представитель РПЦ.

Ранее стало известно, что министр финансов России Антон Силуанов предложил Владимиру Путину возможность легализации в стране онлайн-казино.

Силуанов, якобы, предлагает создать единого оператора, который будет отчислять в бюджет не менее 30% от выручки с такой деятельности. В таком случае, по расчетам Минфина, доходы бюджета могут составить 100 млрд руб. ежегодно. В ведомстве посчитали оборот нелегального сегмента азартных игр в интернете – более 3 трлн руб. ежегодно, пишет "Коммерсант" со ссылкой на неназванные источники. Нелегальных казино существует около сотни.

Сейчас в России организовывать и проводить азартные игры в сети могут лишь букмекерские конторы и тотализаторы, в 2024 году этот рынок оценивался в 1,7 трлн руб. Также есть игорные зоны в Сочи, Калининграде, Приморье, Крыму и на Алтае.

Минфин предлагает ограничить возраст пользователей, которые смогут играть в казино онлайн – не младше 21 года. Также единого оператора казино обяжут вести работу по профилактике игровой зависимости.