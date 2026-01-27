27 Января 2026
Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Пермяк осужден за использование данных вызовов "скорой" для ритуального бизнеса

Житель Перми был осужден за незаконное получение конфиденциальной информации о вызовах скорой помощи и использование этих данных в ритуальном бизнесе. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пермского краевого суда.

Индустриальный районный суд рассмотрел три гражданских иска о компенсации морального вреда от граждан, чьи персональные данные были использованы предпринимателем. Мужчина регулярно получал от сотрудника "скорой помощи" через мессенджер конфиденциальные сведения: факт вызова, адрес и номер телефона вызвавшего медиков. Он использовал эту информацию, содержащую личную и семейную тайну, в своей предпринимательской деятельности по оказанию ритуальных услуг.

Действия коммерсанта были квалифицированы по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни, ему было назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ. Суд, рассматривая иски, отметил, что потерпевшие не давали согласия на обработку своих данных, а ответчик грубо нарушил их конституционные права, используя медицинскую информацию в коммерческих целях.

По решению суда осужденный обязан выплатить компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей каждому из трех истцов, а также оплатить госпошлину в сумме 9 000 рублей в доход местного бюджета.

Теги: ритуальные услуги, скорая помощь, персональные данные


