В 2025 году субсидией на газификацию частных домов воспользовались 2 290 жителей Тюменской области

В 2025 году субсидией на газификацию частных домов воспользовались 2 290 жителей Тюменской области. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

Он отметил, что востребованность субсидии показывает, что предоставление такой меры поддержки было правильным решением.

"Природный газ в частном доме – совсем другое качество жизни", - подчеркнул Моор.

Сегодня право на субсидию есть у 49 категорий населения, в том числе – участников СВО, многодетных семей, инвалидов, ветеранов труда и боевых действий, одиноких пенсионеров. Они могут направить средства на строительство газовых сетей по участку и закупку необходимого оборудования. За пять лет размер субсидии трижды пересматривали, чтобы она позволяла жителям полностью перекрывать затраты на газификацию дома. Сумма поддержки выросла почти в четыре раза – с 40 тысяч до 156 тысяч рублей.

В 2026 году в бюджете региона также предусмотрены необходимые средства на льготную газификацию домов.