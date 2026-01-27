Глава Союза пенсионеров по Москве заявил, что "давно" не имеет отношения к сгоревшему хостелу

Председатель московского отделения Союза пенсионеров России Игорь Корнеев заявил, что не имеет отношения к хостелу в Балашихе, где в ходе пожара погибли люди.

"Я давно не имею к этой постройке отношения", - сказал он ТАСС. Корнеев отказался давать комментарии.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что сгоревший хостел в Балашихе якобы принадлежит Корнееву и его жене.

Напомним, в огне погибли четыре человека, госпитализирован 15-летний подросток с признаками отравления угарным газом. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". После трагедии стало известно, что в здании, где располагался хостел, не было электричества – его отключили за долги. По предварительным данным, погибшие разожгли костер, чтобы согреться.