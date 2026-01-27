Депутат, предложивший ужесточить переход на семейное обучение, стал оправдываться

Депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон, который на днях призвал усилить государственный контроль над семейным образованием (СО) и направил такое письмо главе Минпросвещения Сергею Кравцову, стал почти что оправдываться.

Как сообщалось, он обеспокоен взрывным ростом популярности СО: в одном только Татарстане за последний учебный год популярность семейной формы обучения выросла почти на 50%, достигнув 2,3 тыс. детей. Депутат предложил создать межведомственную комиссию для разрешения родителям обучать своих детей дома. В нее могли бы войти представители учебного заведения, органы опеки, детский психолог, чтобы они оценили ситуацию и интересы ребенка. Также нужно сделать не менее двух промежуточных аттестаций в год и забирать ребенка в школу, если он не сдаст аттестацию. А само СО должно быть только по медицинским показаниям.

Инициатива вызвала бурю негодования среди родителей детей, учащихся в семье. Основной призыв к депутату - понять, почему детей не отдают в школу, а учат дома. Среди причин называют: программы, учебники, перегрузка детей и учителей, пропускной режим, принуждение к цифровым сервисам и др.

"Чаще всего на СО уходят потому, что родителей не устраивает качество нынешнего образования в школе и "социализация" в сомнительной среде. Среди ребят на СО меньше инфантильных, ленивых и необязательных. Свою дочь я перевела на СО с 3 четверти 1 класса, когда стало понятно, что школа стремительно гробит все, что я вложила в образование, и мотивацию ребенка. На СО дети учатся ответственности, самостоятельности, умению добывать знания", - считает Виталия Ч.

Немногие пользователи, однако, считают, что СО нужно запретить как подозрительную форму образования. Есть и оригинальные мнения.

"Что касается низких результатов и нулевых знаний, то такое в госшколах сплошь и рядом, без всякого СО. И никого это не заботит: рисуют тройки, переводят в следующий класс без промежуточных аттестаций, помогают списывать ОГЭ. Если СОшники, как утверждает депутат, ничего не знают, то это же замечательно! Больше желающих пойдут осваивать рабочие специальности, разве нет?" - иронизирует Виталий Т., имея в виду, что двоечников отныне будут при их желании обучать бесплатно рабочим профессиям.

Вольфсон призвал родителей не горячиться, а сам он будто бы не призывал запретить СО, хотя по факту речь шла почти об этом - невозможности уйти на СО по собственному желанию, а только при наличии медицинских показаний и разрешении спецкомиссии. Он написал, что рад за родителей, обучающих своих детей. Смысл его предложения в том, чтобы убрать "серые зоны", когда ребенок формально на СО, а по факту выпадает из обучения.

"Когда контроль отсутствует, результаты не подтверждаются, ребенок теряет время и возможности. На это закрывать глаза нельзя: мы обязаны защищать интересы ребенка. Комиссии же нужны, чтобы оценить ситуации, в которой оказался ребенок в школе, и сопровождения там, где есть риски", - написал депутат.

Председатель Союза родительских организаций Александра Машкова-Благих, у которой дети на СО, говорит, что не понимает, о каких "серых зонах" идет речь. Какие проблемы с детьми на СО по сравнению со школьниками?

"У вас школы набиты детьми, за которыми тысячи глаз специалистов, а дети не учатся, а некоторые даже занимаются буллингом и скулшутингом! Займитесь ими, умоляем. А если наши дети не будут учиться, то это капля в вашем загаженном море. И да! Когда вы ласково говорите о "специалистах", вы нам буквально угрожаете. Меньше всего на свете здоровый человек хочет встречаться с вашими "специалистами", - пишет Машкова-Благих.

Сколько в России детей на СО - точной статистики нет. Порядок цифры - около 100 тыс. Данных об их успеваемости тоже нет. Сторонники говорят о высоких результатах, власти периодически заявляют, что на СО уровень знаний очень низкий, поэтому нужно усилить контроль.