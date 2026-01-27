Киргизия подала в суд ЕАЭС на Россию из-за отказов в полисах ОМС членам семей мигрантов

Киргизия подала в суд ЕАЭС на Россию из-за отказов выдавать полисы ОМС членам семей трудовых мигрантов. ФОМС Кыргызстана ссылается на соглашение ЕАЭС, по которому в России полис ОМС должен выдаваться не только работающим в стране гражданам союза, но и членам их семей, передает Economist.KG со ссылкой на председателя киргизского ФОМС Азамата Муканова.

По его словам, первое заседание суда прошло на прошлой неделе, решение будет вынесено через две недели. Также он добавил, что вопрос поднимался и во время недавнего визита в Киргизию российского вице-премьера Алексея Оверчука.

Российский закон об обязательном медстраховании предусматривает выдачу полисов трудовым мигрантам, но члены их семей не указаны как отдельная категория, если у них нет РВП или ВНЖ, поэтому им отказывают в ОМС. Кыргызстан ссылается на нормы ЕАЭС о равных условиях соцобеспечения.