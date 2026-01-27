На Украине во время закупки коек для солдат растратили $418,6 тысячи

В Одессе разгорается скандал. Стала известная схема якобы растраты $417 тыс. во время покупки коек для солдат.

Начиная с 2023 г., два руководителя Одесского квартирно-эксплуатационного управления покупали имущество для армии по существенно завышенным ценам. Это привело к переплате почти 18 млн гривен ($418,6 тыс. по текущему курсу) из бюджета.

Началось расследование. Один из фигурантов уже арестован с правом внесения залога в 17 млн грн. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает Государственное бюро расследований Украины.