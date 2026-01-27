27 Января 2026
в россии
Экономика В России
Фото: пресс-служба УГМК

Рекордный рост интереса российских клиентов к серебру фиксируют аналитики ВТБ 

По данным ВТБ, по итогам 2025 года российский рынок инвестиционного серебра продемонстрировал беспрецедентную динамику как в ценовом выражении, так и по показателям вовлеченности розничных инвесторов. Количество обезличенных металлических счетов (ОМС) с серебром в банке выросло на 36%. А объем драгоценного металла на таких счетах увеличился на 51%. 

За 2025 год стоимость серебра выросла на 96%, а с начала 2026 года уже прибавила 21%, согласно данным ЦБ РФ. Стремительный рост цены закономерно привлекает повышенное внимание инвесторов. Цена на металл, устанавливаемая Банком России, по состоянию на 24 января 2026 года составляет 227,94 рубля за грамм.

«Прошлый год стал переломным в восприятии серебра как стратегического актива для сохранения и приумножения капитала. Рекордные темпы роста котировок сопровождаются структурным увеличением спроса со стороны частных инвесторов. Серебро начинает превращаться из нишевого инструмента в один из ключевых активов для диверсификации портфеля», – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Для удовлетворения растущего спроса ВТБ предлагает клиентам гибкие и технологичные условия для работы с инвестиционным серебром. В рамках обезличенных металлических счетов операции с серебром доступны для всех клиентов ВТБ. Купить металл можно от 1 грамма без НДС за рубли или иностранную валюту. Особый интерес у инвесторов вызывает функция «Автопополнение», позволяющая на регулярной основе докупать металл на обезличенный металлический счет либо на фиксированную сумму, либо на заданный вес

Теги: втб, серебро, клиенты банка, металлический счет


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

