Россиянам за рубежом придется вставать на консульский учет

Гражданам России за рубежом придется вставать на консульский учет. Также они должны будут сообщить о наличии второго гражданства или вида на жительство. В противном случае им может грозить уголовная ответственность. Такой законопроект разработали в МИД РФ. Правда, речь идет только о тех, кто проживает за границей постоянно.

В настоящее время обязанность сообщать о новом гражданстве не касается россиян, которые проживают за рубежом, так как у диппредставительств России такой функции нет. Теперь она может появиться. МИД предлагает ввести понятие "гражданин РФ, постоянно проживающий за пределами страны". Ведь у него, кроме российского паспорта, есть гражданство или вид на жительство в другой стране, а в России регистрации нет. Или же есть, но фактически он живет за границей.

Обязанность вставать на консульский учет объясняется необходимостью иметь точные данные, которые нужны для планирования и реализации выборов, эвакуационных мероприятий и пр. Сейчас на консульском учете более 2 млн россиян, а сколько их на самом деле находится за границей - неизвестно. При нарушении новых норм на таких граждан РФ предлагается распространить уголовную ответственность по статье 330.2 УК, которая предусматривает наказание за неуведомление о наличии второго гражданства штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 400 часов.

Закон планируется ввести в действие с 1 января 2028 года. Сообщать о наличии второго гражданства нужно будет в течение 60 дней после его получения. Тем, кто уже имеет его на момент вступления закона в силу, могут дать целый год.