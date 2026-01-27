Восстановлено электроснабжение Мурманска и Североморска

Энергетики "Россети Северо-Запад" завершили установку двух временных опор на линии электропередачи, питающей северо-восточную часть Мурманска и Североморск. Это позволило вернуть электроэнергию потребителям.

Сейчас на этой ЛЭП организована установка постоянной опоры. Также продолжаются работы на трёх других пострадавших линиях. Работы идут круглосуточно, и продлятся до полного устранения всех последствий непогоды. После включения линии электропередачи "Россети Северо-Запад" обеспечивает электроснабжение подстанции 150 кВ "Промзона" в Мурманске. Отменены все ранее введенные ограничения по электроснабжению потребителей, сообщают "Россети" в своём telegram-канале.

Обрушение опор пяти ЛЭП произошло 23 января, из-за этого масштабные отключения произошли в Мурманске и Североморске, часть жителей осталась без света, тепла и воды. Обрушение произошло примерно в 7 км от Мурманска. По предварительным данным, две из упавших опор были установлены в 1966 г., ещё две – в 1982 г., ещё одна – в 1988 г.

В регионе был введен режим повышенной готовности, а позже — чрезвычайной ситуации. Чтобы сохранить устойчивость энергосистемы, власти временно перераспределили электроэнергию в пользу социально значимых объектов (котельных, медицинских учреждений и т. д.), а в отдельных районах Мурманска ввели ротацию потребителей электроэнергии (подача электричества по графику). Из-за массового отключения электричества было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".