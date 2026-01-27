ВОЗ оценивает риск распространения вируса Нипах как низкий

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает риск дальнейшего распространения вируса Нипах как низкий. Об этом заявил РИА Новости официальный представитель ВОЗ в Женеве Тарик Жазаревич.

Он отметил, что дальнейшее заражение населения вирусом Нипах возможно из-за низкой изученности заболевания.

Жазаревич сообщил, что Индия "обладает потенциалом для сдерживания подобных вспышек". Организация пока не рекомендует вводить ограничения на поездки в Индию или торговлю.

Напомним, первый заболевший был зафиксирован в Индии в штате Западная Бенгалия 19 января, после чего на карантин отправили около 100 контактных персон. Спустя несколько дней число заразившихся выросло до пяти.

Впервые вирус Нипах был выявлен в 1999 оду во время вспышки болезни среди фермеров-свиноводов, проживающих в окрестностях реки Нипах в Малайзии. С тех пор произошло более 10 вспышек болезни, все в Южной Азии. В 2018 году в индийском штате Керала произошла самая губительная вспышка вируса, при которой погибли 17 человек.

Вирус Нипах передается от животных человеку и от человека к человеку воздушно-капельным путем. Вызывает лихорадку, высокую температуру, головную и мышечную боль, кому, в 40-75% случаев – смерть. От вируса нет ни вакцины, не специфического лечения. Пациенты могут рассчитывать только на силу своего иммунитета.