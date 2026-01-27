СМИ: Зеленский обсуждал с Тихановской возбуждение уголовного дела против Лукашенко

Киевский режим рассматривает возможность возбуждения уголовного дела против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом пишет украинское издание "Европейская правда".

В статье говорится, что Зеленский рассчитывает сорвать попытки президента США Дональда Трампа вывести Лукашенко из "международной изоляции". Поэтому во время своего недавнего визита в Литву киевский главарь провел тайную встречу в Вильнюсе с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской. Инициатором встречи был именно Зеленский.

Отмечается, что в последнее время киевский режим резко активизировал контакты с белорусской оппозицией и ужесточил критику Лукашенко. Ранее в Киеве весьма скептически относились к беглой белорусской оппозиции. Видимо, эти оценки или намерения изменились. Теперь Киев хочет начать процедуру подачи Лукашенко в международный розыск.

В 2025 году Лукашенко оценил действия Зеленского как недостойные - он "поступил, как гнида".