27 Января 2026
Фото: Накануне.RU

Стоимость золота впервые за 30 лет превысила 12 тысяч рублей

Стоимость одного грамма золота превысила 12 тыс. руб. Это исторический максимум за 29 лет – весь доступный период статистики Центрального банка с 1997 года (с учетом деноминации 1998 года), пишет РБК.

С начала года золото прибавило уже почти 11% в стоимости, за 2025 год оно выросло в цене еще на 27%.

Стоимость серебра и золота на мировых рынках бьет рекорды. Накануне серебряный фьючерс с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) стоил $110 за тройскую унцию – это новый исторический максимум.

Цены на серебро толкают вверх сразу несколько факторов: многолетний дефицит рынка серебра, спекулянты, желание инвесторов избавиться от долларов и госдолга США, Трамп, воюющий с союзниками по НАТО.

Тренд на рынке золота аналогичный. Драгоценный металл впервые добрался до отметки $5100 за тройскую унцию. За минувший год на мировых торговых площадках золото подорожало на 64%, а с начала 2026 года – уже на 17%.

Драгметаллы стали тихой гаванью для инвесторов на фоне геополитической напряженности и неопределенности. Шаги администрации Трампа, часто непоследовательные, подрывают доверие инвесторов к американским активам.

Теги: золото, рекорд, цены


