Совфед готовит обращение к парламентам мира в годовщину снятия блокады Ленинграда

Российские законодатели обратятся к парламентам мира в связи с началом фашистской блокады Ленинграда в сентябре 1941 года, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Также, по ее словам, эта тема должна звучать и в повестке Организации Объединенных Наций с тем, чтобы "напомнить миру о тех страшных преступлениях против человечества, которые проявили европейские нацисты", с тем, чтобы еще раз зафиксировать в документах "акт чудовищного геноцида, организованного правительствами и армиями фашистских европейских режимов", Германии, в первую очередь, Финляндии, и ряда других.

Заявление Матвиенко сделала в ходе торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, посвященной 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Блокада Ленинграда войсками нацистской Германии длилась 872 дня: с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 гг. Все это время город жил в условиях непрекращающихся обстрелов, бомбежек и постоянного голода. Блокада города на Неве стала одним из самых страшных преступлений нацистской Германии во время Второй мировой войны. Точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор - оценки разнятся от 500 тыс. до 1,5 млн человек.