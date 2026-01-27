27 Января 2026
Общество Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Астраханский и Могилевский (РБ) региональные парламенты провели совместную международную конференцию по теме развития волонтерства

Накануне Дума Астраханской области и Могилёвский областной Совет депутатов Республики Беларусь провели совместную видеоконференцию в рамках соглашения о сотрудничестве. В мероприятии участвовали председатели парламентов, депутаты, представители исполнительной власти и волонтёрских организаций.

Участников международной конференции поприветствовали Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов и Председатель Могилевского областного Совета депутатов Республики Беларусь Александр Горошкин

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Как отметил в своем приветственном слове Игорь Мартынов, проведение совместной международной конференции – это важный шаг в укреплении парламентского взаимодействия и дружеских связей между Астраханской и Могилевской областями. Тема обсуждения – «Опыт развития волонтерской деятельности», объединяет народы двух стран. Добровольцы играют огромную роль в жизни общества: помогают нуждающимся, благоустраивают города и поселки, обеспечивают проведение масштабных мероприятий. Это движение высоко ценится и на международном уровне. Депутаты Думы Астраханской области активно участвуют в волонтерской деятельности, вносят вклад в формирование культуры взаимопомощи и поддерживают традиционные ценности. 

«Главное, что нам удается сделать, – это сформировать культуру взаимопомощи и устойчивый тренд на добро. Жизнь не стоит на месте, и мы должны ставить перед собой новые цели, направленные на благо населения наших регионов, бескорыстное служение другим и желание помочь нуждающимся. Уверен, что наш сегодняшний диалог позволит содействовать обмену лучшими практиками волонтерской деятельности между парламентами Астраханской и Могилевской областями, в том числе с нашим молодым поколением и вовлечением их в патриотические, просветительские и иные волонтерские проекты», – подчеркнул Игорь Мартынов.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

В рамках совместной международной конференции об опыте развития волонтерской деятельности на территории Астраханской области с коллегами из Республики Беларусь поделились председатель комитета Думы Астраханской области по социальной политике Инна Ирдеева, заместитель председателя Правительства Астраханской области Инесса Горина и руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области Александр Голобоков.

В Астраханской области, по данным портала dobro.ru, зарегистрировано 50 814 волонтеров (70 % женщины, 30 % мужчины), которые приняли участие в 5 981 мероприятии и осуществляют деятельность в регионе 11 Добро.Центров.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

По итогам конференции стороны выразили уверенность, что совместный диалог является важным шагом для обмена лучшими практиками между регионами, вовлечения молодежи в волонтерские проекты и дальнейшего укрепления сотрудничества. 

