В Китае якобы прослушивали телефоны советников английских премьер-министров

Между Англией и Китаем может разразиться скандал. В преддверии визита английского премьера Кира Стармера в Пекин выяснилось, что Поднебесная в течение нескольких лет якобы прослушивала мобильные телефоны помощников премьер-министров Великобритании.

По данным The Telegraph, спонсируемые Китаем хакеры взломали и прослушивали в 2021-24 гг. телефоны различных ближайших помощников Бориса Джонсона, Лиз Трасс и Риши Сунака. Удалось ли хакерам получить доступ к мобильным устройствам самих премьер-министров Британии, изданию неизвестно, пишет "Ъ".

Стармер перед визитом в Китай заявил, что не собирается делать выбор между США и КНР. При этом, по его словам, поездка в Пекин может предоставить "значительные возможности" для британского бизнеса.