Задержана бывшая вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова

Силовики задержали бывшую заместительницу губернатора Кубани Анну Минькову. Она стала фигуранткой дела о мошенничестве в сфере здравоохранения.

О том, что Минькову проверяют на причастность к коррупционным схемам, сообщалось на прошлой неделе.

"Ведутся мероприятия на предмет проверки на причастность к незаконному обогащению за счет бюджетных средств", - цитировал ТАСС источник в правоохранительных органах. Речь может идти о здании поликлиники в Краснодаре, которым до этого, по предварительной информации, владела семья экс-чиновницы. Помещение сдавалось в аренду под поликлинику, оплачивало аренду государство.

Минькова ушла в отставку в октябре 2025 года по собственному желанию. На посту вице-губернатора она курировала социальную сферу.

На прошлой неделе также был задержан министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев. По предварительным данным, Переверзев и его подчиненные стали фигурантами дела, связанного с госконтрактами на обслуживание дорог – их подозревают в хищении бюджетных денег.