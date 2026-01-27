Иноагентам хотят запретить иметь статус ИП и самозанятого

Стали известны подробности законопроекта, в котором предлагается усилить контроль за иноагентами.

Один из соавторов документа – глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев ("Единая Россия") – сообщил: предлагается запретить иноагентам создавать ИП и иметь статус самозанятых, дистанционно обслуживаться в банках, использовать электронную подпись, проводить сделки с имуществом и получать госуслуги онлайн.

В части усиления контроля авторы законопроекта предлагают обязать банки и органы власти предоставлять сведения о финансовых операциях и счетах иноагентов в электронном виде в срок не более трех дней со дня получения запроса из Минюста, передает "Российская газета".

Ранее глава "Лиги безопасного интернета", общественница Екатерина Мизулина заявила, что Министерство юстиции России должно предоставить россиянам доказательства того, как именно иностранные агенты вредят государству, кто именно и как их финансирует из-за рубежа, в общем, нужна публикация доказательств того, что иноагенты стали таковыми не на пустом месте.

"Молодежь хочет видеть фактуру, "пруфы", как они говорят… Встретился с представителями какого-то посольства? Покажите видео. Получил деньги? Покажите выписку с банковского счета или как он обменивал иностранную валюту где-то в обменнике. Ведь, скорее всего, вся эта информация у государства есть, потому что решение то или иное принимается на основании фактов", - сказала Мизулина в интервью ТАСС.

Она отметила, что для этого, возможно, придется изменить законодательство, но люди должны понимать, почему кому-то присвоен статус иноагента, сейчас такой ясности нет.