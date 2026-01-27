В Нягани закрыли детский сад "Теремок" из-за вспышки сальмонеллеза

В Нягани закрыли детский сад "Теремок" из-за вспышки сальмонеллеза. Об этом сообщил глава Нягани Иван Ямашев, передает корреспондент Накануне.RU.

Четыре ребенка госпитализированы, у остальных воспитанников проводится забор анализов на исследование по уточнению формы заболевания. По результатам обследования все сотрудники учреждения здоровы.

По данным окружного депздрава, пациентам, находящимся на амбулаторном лечении, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Среди госпитализированных наблюдается положительная динамика: пациенты идут на поправку