Более 143 миллионов рублей собрано в рамках проекта "Тюмень для Победы"

Более 143 млн рублей собрано в рамках проекта "Тюмень для Победы", сообщили Накануне.RU в Главном управлении строительства Тюменской области.

Напомним, проект стартовал в августе 2024 года. Он объединил несколько тысяч жителей региона. Совместными усилиями помогли 70 подразделениям, в которых служат тюменские бойцы. В помощь землякам приобретаются станции радиоэлектронной борьбы, детекторы дронов, квадроциклы, мотоциклы, квадрокоптеры, автомобили, средства связи и многое другое.

Подробнее о проекте "Тюмень для Победы" и как стать его участником можно узнать на официальном сайте тюменского городского совета ветеранов войны и труда. Обратная связь от бойцов в телеграмм-канале "Тюмень для Победы".