27 Января 2026
в россии
политика экономика общество наука
Фото Видео
Общество Тюменская область
Фото: duma.tyumen-city.ru

Делегации российских городов заинтересованно изучили успешный опыт Тюмени

В рамках визита в Тюмень председатели городских Дум из разных регионов России смогли ознакомиться с эффективными кейсами организации местного самоуправления и успешными проектами, которые реализуют в городе.

Председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова, приветствуя коллег из разных уголков страны, рассказала об истории становления представительного органа местного самоуправления, полномочиях, подходах к текущей работе. Отдельно Светлана Иванова остановилась на том, как и почему городская Дума уделяет большое внимание обмену опытом и развитию межмуниципального сотрудничества.

(2026)|Фото: duma.tyumen-city.ru

Глава города Тюмени Максим Афанасьев рассказал о достижениях областной столицы. Мэр напомнил, что Тюмень устойчиво удерживает лидерские позиции в различных рейтингах качества городской среды и IQ городов. Что касается экономического развития столицы Сибири, то серьезный вклад в этот процесс вносят ведущие предприятия нефтехимии, машиностроения.

Максим Афанасьев также анонсировал участникам встречи предстоящие юбилейные мероприятия — в этом году городу на Туре исполняется 440 лет.

(2026)|Фото: duma.tyumen-city.ru

В рамках визита делегаций российских городов в Тюмень состоялась встреча с председателем Тюменской областной Думы Фуатом Сайфитдиновым. Спикер поделился информацией об уникальном устройстве региона, который включает ХМАО и ЯНАО, рассказал о выработанных механизмах взаимодействия субъектов.

(2026)|Фото: duma.tyumen-city.ru

Отдельно Фуат Сайфутдинов остановился на практике работы областной Думы с муниципалитетами, в в которой важной составляющей является кейс взаимных визитов и проведение конкурсов.

Председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова в завершении встречи вручила Фуату Сайфитдинову сборник «Марафон героев», поблагодарив за поддержку издания.

(2026)|Фото: duma.tyumen-city.ru

"Общая цель всех органов власти — сделать свою территорию местом, в котором каждому будет комфортно жить, работать и развиваться. Межмуниципальное сотрудничество позволяет нам сохранять, укреплять, приумножать горизонтальные связи. И важно, что мы продолжаем нашу дружбу и важно, что мы изучаем опыт друг друга и делимся положительными практиками", — заключила председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова.

Теги: светлана иванова, опыт тюмени, городские думы, сайфитдинов


