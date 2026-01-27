В Мурманской области смонтированы линии электроснабжения на временных опорах

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил об окончании монтажа линии электроснабжения на временных опорах.

Специалисты начинают подавать напряжение в тестовом режиме. Если все пройдет по плану, далее будет произведена подача необходимой мощности для восстановления электроснабжения отключенных потребителей в Мурманске и Североморске.

Продолжаются работы по установке постоянных опор. Специалисты оперативных и аварийных служб продолжают работу в режиме повышенной готовности, написал Чибис в своём telegram-канале.

Обрушение опор пяти ЛЭП произошло 23 января, из-за этого масштабные отключения произошли в Мурманске и Североморске, часть жителей осталась без света, тепла и воды. Обрушение произошло примерно в 7 км от Мурманска. По предварительным данным, две из упавших опор были установлены в 1966 г., ещё две – в 1982 г., ещё одна – в 1988 г.

В регионе был введен режим повышенной готовности, а позже — чрезвычайной ситуации. Чтобы сохранить устойчивость энергосистемы, власти временно перераспределили электроэнергию в пользу социально значимых объектов (котельных, медицинских учреждений и т. д.), а в отдельных районах Мурманска ввели ротацию потребителей электроэнергии (подача электричества по графику). Из-за массового отключения электричества было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".