Парламент Франции проголосовал за запрет соцсетей для детей младше 15 лет
Национальное собрание Франции поддержало законопроект о запрете использования социальных сетей детьми младше 15 лет на фоне растущей обеспокоенности по поводу онлайн-травли и рисков для психического здоровья молодежи, передает Reuters.
За документ проголосовали 116 депутатов, против – 23. Теперь его отправят на утверждение сенаторам.
Президент Франции Эммануэль Макрон указал на социальные сети как на один из факторов, способствующих насилию среди молодежи. Он призывает Францию последовать примеру Австралии, которая впервые в мире ввела запрет на использование социальных сетей для лиц младше 16 лет.
Макрон хочет, чтобы запрет вступил в силу к началу следующего учебного года в сентябре.
"Этим законом мы устанавливаем четкие границы в обществе и заявляем, что социальные сети не безобидны", — заявила центристский депутат Лора Миллер в палате представителей, представляя законопроект. "Наши дети меньше читают, меньше спят и чаще сравнивают себя друг с другом, — продолжила она. — Это битва за свободные умы".
Запрет на использование социальных сетей в Австралии изучается в таких странах, как Великобритания, Дания, Испания и Греция.
Европейский парламент призвал Европейский союз установить минимальный возраст для доступа детей к социальным сетям, хотя установление возрастных ограничений остается прерогативой государств-членов.
Во Франции широко распространена политическая и общественная поддержка ограничения доступа несовершеннолетних к социальным сетям.
Крайне правый депутат Тьерри Перес заявил, что законопроект был принят в ответ на "чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения". "Социальные сети позволили каждому выразить себя, но какой ценой для наших детей?" — сказала Перес.
Французский запрет потребует от платформ блокировать доступ к контенту для подростков младшего возраста с помощью механизмов проверки возраста, соответствующих законодательству Европейского союза.
Внедрение таких запретов может быть сложным. Правительство Австралии признало, что реализация запрета будет сопряжена с трудностями после того, как дети, утверждавшие, что им меньше 16 лет, заполонили социальные сети страны сообщениями, в которых хвастались своей сохраняющейся возможностью доступа к сетям.
Французское законодательство также распространяет действующий запрет на использование смартфонов в младших и средних школах на старшие классы.
Опрос, проведенный компанией Harris Interactive в 2024 году, показал, что 73% населения поддерживают запрет на доступ к социальным сетям для лиц младше 15 лет.