Парламент Франции проголосовал за запрет соцсетей для детей младше 15 лет

Национальное собрание Франции поддержало законопроект о запрете использования социальных сетей детьми младше 15 лет на фоне растущей обеспокоенности по поводу онлайн-травли и рисков для психического здоровья молодежи, передает Reuters.

За документ проголосовали 116 депутатов, против – 23. Теперь его отправят на утверждение сенаторам.

Президент Франции Эммануэль Макрон указал на социальные сети как на один из факторов, способствующих насилию среди молодежи. Он призывает Францию ​​последовать примеру Австралии, которая впервые в мире ввела запрет на использование социальных сетей для лиц младше 16 лет.

Макрон хочет, чтобы запрет вступил в силу к началу следующего учебного года в сентябре.

"Этим законом мы устанавливаем четкие границы в обществе и заявляем, что социальные сети не безобидны", — заявила центристский депутат Лора Миллер в палате представителей, представляя законопроект. "Наши дети меньше читают, меньше спят и чаще сравнивают себя друг с другом, — продолжила она. — Это битва за свободные умы".

Запрет на использование социальных сетей в Австралии изучается в таких странах, как Великобритания, Дания, Испания и Греция.

Европейский парламент призвал Европейский союз установить минимальный возраст для доступа детей к социальным сетям, хотя установление возрастных ограничений остается прерогативой государств-членов.

Во Франции широко распространена политическая и общественная поддержка ограничения доступа несовершеннолетних к социальным сетям.

Крайне правый депутат Тьерри Перес заявил, что законопроект был принят в ответ на "чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения". "Социальные сети позволили каждому выразить себя, но какой ценой для наших детей?" — сказала Перес.

Французский запрет потребует от платформ блокировать доступ к контенту для подростков младшего возраста с помощью механизмов проверки возраста, соответствующих законодательству Европейского союза.

Внедрение таких запретов может быть сложным. Правительство Австралии признало, что реализация запрета будет сопряжена с трудностями после того, как дети, утверждавшие, что им меньше 16 лет, заполонили социальные сети страны сообщениями, в которых хвастались своей сохраняющейся возможностью доступа к сетям.

Французское законодательство также распространяет действующий запрет на использование смартфонов в младших и средних школах на старшие классы.

Опрос, проведенный компанией Harris Interactive в 2024 году, показал, что 73% населения поддерживают запрет на доступ к социальным сетям для лиц младше 15 лет.