В Шереметьево отменили ограничения на прием самолетов

В московском аэропорту Шереметьево сняли ограничения на прилет воздушных судов. "Аэропорт работает в полном объеме на прилет и вылет воздушных судов без ограничений по скорректированному суточному плану полетов", - сообщили в аэропорту.

При этом пассажиров предупреждают, что из-за сложных метеоусловий наземное обслуживание самолетов и пассажиров в терминалах может быть увеличено.

Скоплений пассажиров в терминалах нет, добавили в Шереметьево.

Столичный регион сегодня накрыл мощный снегопад, выпало до 20% месячной нормы осадков.