В Ишиме осудили мужчину за воровство с использованием сувенирных денег

В Ишиме осудили жителя Омска, который расплатился сувенирной купюрой в придорожном кафе, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

Ишимский районный суд признал 35-летнего мужчину виновным в мелком хищении, совершенном лицом, ранее уже подвергавшимся административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Суд установил, что в январе 2025 года подсудимый вместе с братом ехал из Омска в Екатеринбург на автомобиле Lexus. На остановке в придорожном кафе "Сибирь" в Ишимском районе он купил бутылку водки и сладости. В качестве оплаты он использовал сувенирную купюру номиналом "2000 дублей", внешне похожую на российскую банкноту в 2000 рублей. Продавец, не заметив подмены, выдала ему сдачу в размере 1100 рублей, после чего мужчина скрылся.

К моменту рассмотрения дела у подсудимого уже было 14 судимостей за аналогичные преступления. Учитывая позицию государственного обвинителя, суд назначил ему наказание в виде одного года и двух месяцев лишения свободы в колонии общего режима.