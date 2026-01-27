Новым директором национализированной "Корпорации СТС" стал Дмитрий Ларинов

Директором ООО "Корпорации СТС", ранее принадлежавшей бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву, стал Дмитрий Ларинов. Соответствующие данные содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Согласно данным, к своим новым обязанностям Ларинов приступил 20 января текущего года. Тогда же он возглавил и ООО "Сибирь-холдинг".

Иск Генпрокуратуры РФ о национализации имущества "Корпорации СТС" был удовлетворен 10 октября 2025 года. Ведомство утверждает, что доступ Бикова и Боброва к объектам энергетической инфраструктуры стал возможен благодаря их связям с представителями федеральных и региональных органов власти, включая бывшего руководителя РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса, советником которого Биков работал в 2003-2005 годах.