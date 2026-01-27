СМИ: Россия выводит своих военных с сирийского аэродрома Эль-Камышлы

Россия приступила к выводу своих военных с аэродрома Эль-Камышлы в северо-восточной части Сирии, сообщает Reuters.

По словам источников агентства, постепенный вывод российских войск с базы начался на прошлой неделе. Часть контингента перебрасывается на авиабазу Хмеймим на западе страны, часть - вернется в Россию.

Процесс передислокации запущен на фоне расширения влияния президента Ахмеда аш-Шараа, чьи войска в этом месяце заняли значительные территории на севере и востоке Сирии.

Ранее сообщалось, что переходное правительство Сирии может попросить российских военных покинуть аэродром в Камышлы, находящийся на севере страны. Это одна из трех российских военных баз в Сирии. Переговоры об этом могут начаться после ожидающегося перехода провинции Хасеке, где расположен город Камышлы, из-под контроля курдских формирований в юрисдикцию центральных властей.