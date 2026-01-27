ЕС и Индия готовят масштабное торговое соглашение

Евросоюз и Индия завершили переговоры по крупному и выгодному для бизнеса соглашению о свободной торговле.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС и Индия "сегодня творят историю, углубляя партнерство между крупнейшими демократическими странами мира": создана зона свободной торговли с населением в 2 млрд жителей, и обе стороны намерены получить экономическую выгоду.

ЕС и Индия уже торгуют товарами и услугами на сумму более €180 млрд в год, создавая в Евросоюзе 800 тыс. рабочих мест. Ожидается, что эта сделка удвоит экспорт товаров из ЕС в Индию к 2032 г. через отмену или снижение тарифов на экспорт товаров из ЕС в Индию на 96,6%, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.